مصرع 16 شخصاً معظمهم من الأطفال إثر سقوط حافلة بنهر في كشمير

وقال بيان صادر عن هيئة إدارة الكوارث، إن من بين القتلى تسعة أطفال وأربع نساء، بينما أصيب أربعة أشخاص عندما قفزوا من الشاحنة قبل سقوطها في نهر نيلام سريع التدفق.





وأضاف البيان أن الحادث وقع أمس الأحد في وادي نيلام.



وقالت السلطات إن الغواصين عثروا حتى الآن على ست جثث، وما زال البحث عن الجثث الأخرى جاريا.



وبحسب الشرطة، ليست هناك فرصة للعثور على أي ناجين.



وحوادث الطرق شائعة في باكستان بسبب ضعف البنية التحتية للطرق وتجاهل قوانين المرور ومعايير السلامة.



ولقي 28 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرون عندما سقطت حافلة ركاب مسرعة من طريق سريع إلى واد صخري في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي البلاد، الشهر الماضي.