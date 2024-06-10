للحدّ من الهجرة غير النظامية.. توقيع اتفاقية بين تونس وإيطاليا

وأكد عبد القادر الجمالي رئيس ديوان وزير التكوين المهني والتشغيل أن الاتفاقية تنص على انتداب 150 شابا تونسيا متخرجا من التكوين المهني في اختصاصات الصيانة الصناعية واللحام والبنايات الخفيفة.



وأضاف أن الوزارة تعمل على توقيع اتفاقية في قطاع البناء بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية من أجل انتداب 2000 شابا على امتداد 3 سنوات، مبينا أن هذه الاتفاقية تتنزل في إطار شراكة بين الحكومتين التونسية والايطالية من أجل التصرف في تدفقات الهجرة وتعزيز الهجرة النظامية والحد من الهجرة غير النظامية .



من جهته، قال Gianpaolo Silvestri الكاتب العام للمنظمة الايطالية AVSI إن هذه الاتفاقية اساسية للعمل ين البلدين عبر تحديد حاجيات سوق الشغل الايطالية وملاءمتها مع التكوين في تونس، مضيفا أن هذا المشروع نموذجي وهدفه تقديم تكوين مهني من أعلى مستوى لمواطنين تونسيين وادماجهم مهنيا في الشركات الايطالية مع حماية حقوق العاملين والحد من الهجرة غير النظامية.



