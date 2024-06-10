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الاثنين 10 حزيران 2024 ساعة 16:53

الإعلام العبري: مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في عملية رفح

الإعلام العبري: مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في عملية رفح
وأكد موقع حدشوت بزمان العبري، ارتفاع عدد الجنود القتلى الي 4 وما يزال جنديان عالقان في المبنى المنهار برفح.

وأشار إلى أن محاولات إنقاذ الجنود العالقين في حادثة رفح مستمرة حتى هذه اللحظة.

وذكر موقع حدشوت حموت العبري، أن هناك حدث أمني صعب في رفح، مشيرا إلى أن مروحيات عسكرية تخلي جنودا وضابط إلى مستشفى سوروكا، وهناك قتلى ومحاصرين إثر تفجير مبنى وانهياره بقوة عسكرية.

وأفادت مصادر صحفية بهبوط مروحيات إسرائيلية تحمل جنود مصابين من معارك رفح في مستشفى سوروكا في بئر السبع و مستشفى "إيخليوف" في "تل أبيب".

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام اليوم الاثنين، تفجير منزل في مخيم الشابورة بمدينة رفح كانت قوة إسرائيلية قد تحصنت في داخله، مؤكدة مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وقالت القسام: "تمكن مجاهدونا من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح وفور وصول قوة الإنقاذ دك مجاهدونا محيط المنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون".
رقم : 1140887
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