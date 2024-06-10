وذكرت الصحيفة أنّ عائلة إيليران مزراحي، طلبت إقامة جنازة عسكرية من كل من وزارة الدفاع و"الجيش" الإسرائيلي، إلا أنّ الأخير رفض بحجة أنّه "لم يكن في الخدمة الاحتياطية الفعلية لحظة انتحاره".



وكان مزراحي، الذي قتل نفسه يوم الجمعة الماضي، جندي احتياط في سلاح الهندسة القتالية، حيث كانت وظيفته قيادة جرافة، وقد تم استدعاؤه للخدمة مباشرة منذ 7 أكتوبر 2023.



وأفادت الصحيفة بأنّه بعد انتهاء مهمة مزراحي الأولى في غزّة، والتي امتدت 78 يوماً، قامت وزارة الدفاع بتشخيص حالته على أنه يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، وبدأ يتلقى العلاج. وأنّه على الرغم من ذلك، تم استدعاؤه مؤخراً لمهمة أخرى من الخدمة الاحتياطية الطارئة، والتي كان من المقرر أن تبدأ يوم الخميس.



وأشارت الصحيفة إلى أنّ "عائلة إيليران مزراحي تناضل الآن من أجل الاعتراف به كجندي قتيل يحق له الدفن العسكري".



وفي وقتٍ سابق، كشفت صحيفة "هآرتس"، أنّ "10 ضباط وجنود للاحتلال انتحروا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدد منهم انتحر خلال المعارك الأخيرة".