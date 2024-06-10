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الاثنين 10 حزيران 2024 ساعة 16:58

السنغال: شعب فلسطين يتعرض للإبادة الجماعية بتواطؤ من كل قوى العالم

السنغال: شعب فلسطين يتعرض للإبادة الجماعية بتواطؤ من كل قوى العالم
وفي كلمته أمام تجمع سياسي شبابي في العاصمة دكار، اتهم سونكو القوى الكبرى في العالم بالتواطؤ في مأساة الموت والدمار المستمرة منذ ثمانية أشهر في غزة.

وفي نداء مباشر إلى الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، دعا سونكو لدعم السنغال قضية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والتي تتهم إسرائيل بانتهاك التزاماتها في حرب غزة بموجب ميثاق اتفاقية الإبادة الجماعية.

وقال: "سأبدأ كلمتي بطلب دقيقة صلاة من أجل شعب فلسطين الشهيد.. الشعب الذي يتعرض اليوم للإبادة الجماعية بتواطؤ كل قوى هذا العالم".

وتابع: "إن أولئك الذين يعرّفون أنفسهم على أنهم الديمقراطيات الكبرى، وأولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان، هم اليوم أكبر المتواطئين في الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني".

وكانت رفعت جنوب أفريقيا قضيتها ضد "إسرائيل"، في كانون الأول/ديسمبر الماضي،  متهمة إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

ومنذ ذلك الحين انضمت أكثر من 12 دولة أو أعلنت عزمها على الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل".

وتواجه "إسرائيل" اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، التي أصدرت حكمها بوقف عملياتها العسكرية على الفور في مدينة رفح جنوب القطاع، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هرباً من الحرب قبل غزوها في 6 أيار/مايو الماضي.
رقم : 1140890
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