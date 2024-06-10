الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 10 حزيران 2024 ساعة 17:54

هنية يلتقي النخالة: ضرورة تضمّن أيّ اتفاق وقفاً دائماً للعدوان وانسحاباً شاملاً من غزة

هنية يلتقي النخالة: ضرورة تضمّن أيّ اتفاق وقفاً دائماً للعدوان وانسحاباً شاملاً من غزة
جاء ذلك في لقاء جمع رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، والأمين العام للجهاد زياد النخالة، في العاصمة القطرية الدوحة، وفق ما أعلن بيان حماس.

وأكد البيان أنّ اللقاء بحث في التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزّة، وتطورات المفاوضات غير المباشرة، والجهود المبذولة لوقف الحرب.

وأشار إلى أنّ الطرفين أكدا وحدة المقاومة الفلسطينية في الميدان والسياسة من أجل تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، مرحلياً واستراتيجياً، مشيدَين بوحدة جبهة المقاومة وساحات الإسناد في لبنان واليمن والعراق.

وأكد هنية، في 8 حزيران/يونيو الجاري، أنّ حماس "لن توافق على أيّ اتفاق لا يحقّق الأمن للشعب الفلسطيني أولاً، وقبل كل شيء".

وشدّد على أنّ الاحتلال الإسرائيلي "واهم إذا كان يعتقد أنّه يستطيع أن يفرض خياراته بالقوة"، مضيفاً أنّه فشل عسكرياً، وسقط سياسياً، وهو ساقط أخلاقياً.

وقال هنية إنّ شعب الفلسطيني لن يستسلم، وإنّ المقاومة ستواصل الدفاع عن حقوقه في وجه الاحتلال، مشيراً إلى أنّ العالم "عاجز عن وضع حد لحرب الإبادة التي يتعرّض لها شعبنا".
رقم : 1140898
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيرة الذاتية وسجلات 6 مرشحين للرئاسة الايرانية
السيرة الذاتية وسجلات 6 مرشحين للرئاسة الايرانية
غانتس وآيزنكوت.. "إستقالة" أم "هروب"
غانتس وآيزنكوت.. "إستقالة" أم "هروب"
10 حزيران 2024
باقري: اعتماد قرار في الوكالة الدولية لا تأثير له على إرادة إيران
باقري: اعتماد قرار في الوكالة الدولية لا تأثير له على إرادة إيران
10 حزيران 2024
بالمسيرات الانقضاضية.. حزب الله يستهدف مقر القيادة ‏المستحدث التابع للفرقة 146
بالمسيرات الانقضاضية.. حزب الله يستهدف مقر القيادة ‏المستحدث التابع للفرقة 146
10 حزيران 2024
أهداف الكيان الصهيوني من اغتيال الهيئات الحكومية والناشطين الاجتماعيين في غزة
أهداف الكيان الصهيوني من اغتيال الهيئات الحكومية والناشطين الاجتماعيين في غزة
10 حزيران 2024
أنصار الله مُدينةً مجزرة النصيرات: الإمعان في القتل والتوحش لن يُثني المقاومة
أنصار الله مُدينةً مجزرة النصيرات: الإمعان في القتل والتوحش لن يُثني المقاومة
8 حزيران 2024
خطيب جمعة طهران: الامام الراحل غيّر مجرى التاريخ/ طوفان الاقصى دمرت خطة التطبيع بالكامل
خطيب جمعة طهران: الامام الراحل غيّر مجرى التاريخ/ طوفان الاقصى دمرت خطة التطبيع بالكامل
7 حزيران 2024
حاخامات يهود: تباينات صارخة بين المعتقدات الدينية لليهود وأداء الكيان الصهيوني
حاخامات يهود: تباينات صارخة بين المعتقدات الدينية لليهود وأداء الكيان الصهيوني
7 حزيران 2024
إعلام الاحتلال: مع "جيش" منهك.. حرب واسعة في لبنان ستدفع "إسرائيل" إلى حافة الهاوية
إعلام الاحتلال: مع "جيش" منهك.. حرب واسعة في لبنان ستدفع "إسرائيل" إلى حافة الهاوية
7 حزيران 2024
200 شهيد في مجازر الاحتلال بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 5 أيام
200 شهيد في مجازر الاحتلال بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 5 أيام
7 حزيران 2024
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
6 حزيران 2024
المقاومة اليمنية والعراقية تنفذ هجمات على ميناء حيفا بفلسطين المحتلة
المقاومة اليمنية والعراقية تنفذ هجمات على ميناء حيفا بفلسطين المحتلة
6 حزيران 2024
مخبر یفتتح 8 مشاريع نفطية كبيرة في 5 محافظات
مخبر یفتتح 8 مشاريع نفطية كبيرة في 5 محافظات
6 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أهداف الكيان الصهيوني من اغتيال الهيئات الحكومية والناشطين الاجتماعيين في غزة
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
رسالة من طهران إلى أمريكا... انعكاس عالمي للتعاطف مع الطلاب الأمريكيين الداعمين لفلسطين
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)