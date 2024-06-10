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الاثنين 10 حزيران 2024 ساعة 18:04

الثالثة من نوعها خلال الحرب.. حزب الله يُسقط مسيرة "هرمز 900" إسرائيلية

الثالثة من نوعها خلال الحرب.. حزب الله يُسقط مسيرة "هرمز 900" إسرائيلية
وأكد بيان المقاومة أنه "أثناء المراقبة والمتابعة ‏الدائمة لحركة العدو في الأجواء اللبنانية، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لمسيّرة من نوع هرمز 900 مسلّحة ‏بصواريخ لتنفّذ بها اعتداءات على مناطقنا".

وأوضح البيان أنه "عند وصول المسيّرة إلى دائرة النار استهدفها المجاهدون بأسلحة الدفاع ‏الجوّي قبل تنفيذ اعتدائها، وأصابوها إصابة مباشرة وتم إسقاطها".‏ 

وأشار البيان إلى أن إسقاط المسيّرة جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".

ولاحقاً، أكد المتحدث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي إسقاط مسيّرة إسرائيلية فوق جنوب لبنان، وأقرّ "جيش" الاحتلال بأنه "قبل قليل، أُطلق صاروخ أرض - جو تجاه طائرة من دون طيّار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي كانت تحلّق في سماء لبنان، ما أدى إلى إصابتها وسقوطها في الأراضي اللبنانية".

وأظهرت مشاهد مصوّرة بكاميرات المواطنين سقوط المسيّرة بشكل عمودي بعد إصابتها بصاروخ دفاع جوي أطلق عليها في منطقة الريحان في إقليم التفاح قرب جزين جنوبي لبنان.

وبإسقاط المقاومة الإسلامية طائرة هرمز 900 المسيّرة اليوم، يرتفع عدد المسيّرات التي استهدفتها المقاومة وأصابتها، منذ بداية طوفان الأقصى في لبنان إلى 3 من نوع هرمز 900، سقطت تباعاً في دير ميماس، دير كيفا، واليوم في مرتفعات الريحان.

بالإضافة إلى مسيّرتين من نوع هرمز 450، أُسقطت اثنتان في مرتفعات الريحان، ومسيّرتان من نوع سكاي لارك أسقطتا في المنطقة الحدودية.
رقم : 1140899
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