نيجيريا: مقتل 20 شخصاً في هجوم لجماعة "بوكو حرام" في ولاية نيجر

وذكرت وسائل إعلام نيجيرية، نقلاً عن السلطات الرسمية، اليوم الاثنين، أن "عناصر من جماعة بوكو حرام شنوا هجوماً على منطقة شيرورو في ولاية نيجر".



وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن الهجوم أدى إلى "مقتل 20 شخصاً، وإصابة أعداد كبيرة من جراء الهجوم".



يُذكَر أن السلطات المحلية النيجيرية أعلنت، أواخر الشهر الماضي، مقتل 8 أشخاص واختطاف نحو 150 آخرين، في هجوم شنّه مسلحون على قرية مونيا، وسط البلاد.



تجدر الإشارة إلى أن عمليات الخطف الجماعي تحدث بهدف الحصول على فدية في الولايات في شمالي غربي نيجيريا ووسطها وشمالي شرقيّها، وتستهدف العصابات المدججة بالسلاح القرى المعزولة لنهب السكان واختطافهم.



وتنفذ جماعة "بوكو حرام" وتنظيم "داعش - غرب أفريقيا" (Iswap) عمليات اختطاف جماعية متكرّرة في نيجيريا، ولاسيما في منطقة الشمال الشرقي، قبل أن توسّعا عملياتهما لتشمل أيضاً الولايات الشمالية والغربية والوسطى.



يُشار إلى أن هذه الولاية واحدة بين ولايات متعددة في شمالي غربي نيجيريا ووسطها، والتي تشهد أعمال عنف واقتتالاً منذ أعوام.