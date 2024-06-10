قوات الاحتلال ترتكب 5 مجازر جديدة والمقاومة تلقنها دروساً جديدة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها التدميرية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تزامناً مع ارتكاب المزيد من المجازر المروعة ضد المدنيين والنازحين وقصف وتدمير المنشآت المدنية والمنازل المأهولة.



وكثف الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مناطق بقطاع غزة، مخلفاً شهداء وجرحى في مخيم البريج وسط قطاع غزة ومدينة رفح في الجنوب.



وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية خمس مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن اربعين شهيداً ونحو اكثر من مئتي مصاب وصلوا المشافي بسبب تلك المجازر.



وأفادت وزارة الصحة، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى اكثر من سبعة وثلاثين الف شهيد ونحو خمسة وثمانين الف اصابة.



واستشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون في استهداف اسرائيلي منزل لعائد لعائلة كوارع قرب مستشفى غزة الأوروبي شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.



في المقابل تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح، وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح؛ وفور وصول قوة الإنقاذ دكّ المجاهدون محيط المنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون.



واعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل ثلاثة أشخاص وعدد من الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء انهيار مبنىً في رفح. وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنّ المروحيات التابعة لوحدة الإنقاذ ستمئة وتسعة وستين هبطت في عدد من المستشفيات بعد الحدث الأمني الصعب في رفح.



ونفذت سرايا القدس بمشاركة مجاهدي سلاح المدفعية وسلاح القنص عملية مركبة جنوب شرق تل الهوا في مدينة غزة. وقالت سرايا القدس انه تم قصف تمركز لجنود وآليات العدو المتوغلة في منطقة تل زعرب جنوب غرب مدينة رفح بوابل من قذائف الهاون؛ وذلك في عملية استحكام مدفعي.



وقالت سرايا القدس انه تم قصف جنود وآليات العدو المتوغلة في مخيم يبنا جنوب مدينة رفح بقذائف الهاون الثقيل واضافت انه تم قصف موقع 'صوفا' العسكري برشقة صاروخية؛ بالمشاركة مع كتائب القسام.