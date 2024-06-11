أحدهم أسير محرر.. الاحتلال يغتال 4 فلسطينيين في رام الله

واندلعت اشتباكات عنيفة في قرية كفر نعمة، حيث استهدف جيش الاحتلال الفلسطينيين بالرصاص الحي، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.



وذكرت أن أحد الشهداء هو الأسير المحرر الشهيد محمد جابر عبده، الذي أمضى في سجون الاحتلال 20 عاما، حيث اغتالته قوات الاحتلال رفقة محمد رسلان ووسيم أبو عادي ورشدي عطايا في كفر نعمة غرب رام الله.



وأضافت أن قوة خاصة للاحتلال أطلقت الرصاص تجاه مركبة قرب قرية كفر نعمة، ما أدى لاستشهاد الشبان الأربعة.



وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية عقب إطلاق النار صوب المركبة، ما أدى لاندلاع مواجهات.



من جانبها، قالت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، إن عدد الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال في مقابر الأرقام والثلاجات وصل إلى 514 شهيدا.



من جانبها، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة، عن الإضراب العام والشامل لكافة مناحي الحياة اليوم الثلاثاء؛ رفضا لجريمة الاغتيال وارتقاء أربعة من الشهداء وإصابة عدد من الجرحى في بلدة كفر نعمة.



ودعت للمشاركة في الفعالية الجماهيرية اليوم الثلاثاء الساعة 11 صباحا في ساحة مركز البيرة الثقافي؛ رفضا لعميلة الاغتيال ونصرةً للأسرى وغزة.