غريب ابادي: ينبغي عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان لوقف جرائم الکیان الصهيوني

وأدان كاظم غريب آبادي، في رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "عمر زنيبر" ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان،"فولكر تورك"، اعتداء الکیان الصهيوني على مخيم اللاجئين الفلسطينيين شمال غرب رفح ومخيم النصيرات في غزة.



ودعا إلى عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان للتحقيق في هذه الجرائم وإنشاء آلية خاصة وجديدة لتسجيل وجمع الوثائق والأدلة حول حالات الانتهاكات واسعة النطاق والخطيرة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية لهذا الکیان في غزة ورفح لاتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية بشأنها.