جيش الاحتلال يعلن هلاك 4 جنود في جنوب قطاع غزة

وحسب "القدس العربي"، جاء في بيان صادر عن جيش الاحتلال الصهيوني، أن الجنود “قتلوا خلال معارك في جنوب غزة” أمس الإثنين، بدون كشف تفاصيل حول ظروف هلاكهم.



وأفادت مصادر إسرائيلية أن 11 جنديا آخرين أصيبوا بالانفجار العنيف الذي أدى إلى انهيار مبنى كبير فوق روؤس القوة العسكرية من لواء غفعاتي في رفح.



ومن بين الجنود، أصيب 5 بجروح حرجة والباقي بين خطيرة ومتوسطة.



ووفقا للمواقع العبرية، فقد كانت القوة العسكرية تقوم بمسح المباني في الشابورة برفح، قبل ان ينفجر بهم المنزل.



وكانت “كتائب القسام” قد أعلنت أمس الإثنين، مقتل وإصابة جنود إسرائيليين، جراء تفجير مقاتليها منزلا مفخخا في رفح.



وقالت الكتائب في بيان إن مقاتليها “تمكنوا من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية (إسرائيلية) تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح، وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح”.



وأضافت: “فور وصول قوة الإنقاذ، دك مقاتلونا محيط المنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون”.