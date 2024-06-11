الأردن يستضيف مؤتمراً دولياً للاستجابة الإنسانية في غزة

وذكرت وكالة فرانس برس أن المؤتمر يعقد بتنظيم مشترك بين الأمم المتحدة والأردن ومصر.



ويهدف المؤتمر إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حسب بيان الديوان الملكي الأردني.



وأوضح برنامج المؤتمر الذي وزعته وزارة الخارجية الأردنية أنه ستعقد خلال الجلسة الصباحية “ثلاث مجموعات عمل” ستركز نقاشاتها على سبل توفير المساعدات الإنسانية لغزة بما يتناسب مع الاحتياجات، وسبل تجاوز التحديات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وأولويات التعافي المبكر.



وفي الجلسة المسائية، سيلقي كلمات كل من الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسيحضر المؤتمر كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، إضافة إلى قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية، وكانت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين جددت أمس الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة للسماح بتدفق المساعدات من برنامج الأغذية والمنظمات الأخرى إلى غزة على نطاق واسع.



فيما حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” على لسان المتحدث باسمها جوناثان فاولر من أن الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على القطاع كبير جداً، وأن عملية إعادة الإعمار تحتاج إلى أكثر من 20 عاماً.