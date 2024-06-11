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الثلاثاء 11 حزيران 2024 ساعة 11:43
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين محتلين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، والمسجد الأقصى.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1141045
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