أوزبكستان: تسرب مياه من سد كهرومائي ودعوات للسكان بالبقاء في منازلهم

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الطوارئ الأوزبكية قولها في بيان: “إنه وخلال الأعمال الهندسية والفنية لافتتاح نفق إضافي على الجانب الأيسر من سد خزان خيزوراك الواقع على نهر “أكسو” تم تسجيل تسرب للمياه، ومن أجل تجاوز عواقب الحادث، تم تشكيل مقر عملياتي من عدة مسؤولين محليين مع ممثلين عن وزارة الداخلية وغيرها، حيث يجري اتخاذ جميع التدابير الهندسية اللازمة باستخدام معدات خاصة”.



وأكدت الطوارئ أن الوضع تحت السيطرة ولم يتضرر الخزان، كما لم يصب أو يقتل أي أحد، فيما دعت السلطات المحلية في المنطقة المواطنين إلى عدم القلق أو تصديق الشائعات نظراً لعدم وجود خطر جدي وطلبت منهم عدم مغادرة منازلهم.



وتم تشييد خزان “خيزوراك” سنة 1988 بغرض تخزين المياه لأغراض الري، وتصل القدرة التخزينية الإجمالية له إلى 170 مليون متر مكعب.