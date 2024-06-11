المقاومة الإسلامية تستهدف موقعين لقوات العدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة

وقالت المقاومة في بيان لها: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة استهدف المقاومون صباح اليوم تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ‏مستوطنة نطوعا بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة، وأوقعوا أفراده بين قتيل ومصاب”.‏



وفي بيان آخر، أوضحت المقاومة أنها قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة بعشرات صواريخ الكاتيوشا. ‏



وفي منتصف الليل الفائت أطلقت المقاومة صاروخ أرض جو باتجاه طائرة للعدو الإسرائيلي، ما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة ‏الأجواء اللبنانية على الفور.‏



وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس بالأسلحة المناسبة مبنى تستخدمه قوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة إيفن مناحم وأصابته إصابة مباشرة، كما أسقطت بأسلحة الدفاع ‏الجوي طائرة مسيرة للعدو من نوع هرمز 900 في أجواء الجنوب اللبناني.