المقاومة الإسلامية تستهدف موقعين لقوات العدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة

وقالت المقاومة في بيان لها: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف المقاومون صباح اليوم تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستوطنة نطوعا بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة، وأوقعوا أفراده بين قتيل ومصاب”.
وفي بيان آخر، أوضحت المقاومة أنها قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
وفي منتصف الليل الفائت أطلقت المقاومة صاروخ أرض جو باتجاه طائرة للعدو الإسرائيلي، ما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة الأجواء اللبنانية على الفور.
وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس بالأسلحة المناسبة مبنى تستخدمه قوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة إيفن مناحم وأصابته إصابة مباشرة، كما أسقطت بأسلحة الدفاع الجوي طائرة مسيرة للعدو من نوع هرمز 900 في أجواء الجنوب اللبناني.