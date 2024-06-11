مسؤول سلوفاكي يطالب بمقاطعة الكيان الإسرائيلي وعزله

وتحدث خميلار في منشور على حسابه الإلكتروني عن المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والقصف المتعمد اليومي على المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة داعياً الحكومة السلوفاكية الى التمتع بالنزاهة وإيقاف العمل بالمعاهدة العسكرية الموقعة مع الكيان الإسرائيلي.



وشدد خميلار على وجوب العمل بشكل جدي على وضع حد لنظام الفصل العنصري غير الإنساني الذي تمارسه “إسرائيل” بشكل مماثل لما تم سابقاً من قبل المجتمع الدولي تجاه نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، ومقاطعته وإنهاء كل تواصل أو تعاون معه إضافة إلى فرض عقوبات عليه وعزله الى حين نيل الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.