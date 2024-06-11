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الثلاثاء 11 حزيران 2024 ساعة 12:56

الدفاع الجوي الإيراني يزيح الستار قريباً عن منظومة رادار وصواريخ جديدة

الدفاع الجوي الإيراني يزيح الستار قريباً عن منظومة رادار وصواريخ جديدة
وقام العميد "علي رضا صباحي فرد" اليوم الثلاثاء بزيارة منطقة الدفاع الجوي شمال غرب إيران، وقيم مستوى القوة القتالية والاستعداد التشغيلي لمواقع ومواقع الرادار والصواريخ التابعة لمجموعة الشهيد "نك انديش" في تبريز.

وأشار العميد صباحي فرد إلى الدور الفعال للدفاع الجوي في تحسين القوة القتالية للقوات المسلحة، وقال، سيتم في المستقبل القريب، إزاحة الستار عن جميع أنواع أنظمة الرادار والصواريخ والحرب الالكترونية والطائرات المسيرة وستدخل الخدمة في الدفاع الجوي للبلاد.

كما زار قائد قوات الدفاع الجوي مواقع الرادارات التكتيكية ومواقع المراقبة والمدفعية بالشريط الحدودي الشمالي الغربي، وقال: الدفاع الجوي في مستوى جيد جداً من الجاهزية والقوة القتالية بناءً على قدراته المحلية وقدراته الداخلية.

وأضاف، إن البنية الدفاعية الأساسية تتكون من القوى البشرية الشابة والخبرة، وقال: الشباب في صناعة الدفاع في بلادنا مزودون بالعلم الحديث. لدرجة نتمكن من الإنتاج الضخم وبناء أنظمة الرادار والطائرات المسيرة وما إلى ذلك على يد خبراء إيرانيين شباب.

وقال العميد صباحي فرد: إن قوات الدفاع الجوي كانت دائماً فعالة وحاسمة في كل مجال دخلته وتؤدي المهام الموكلة إليها بكل اقتدار.
رقم : 1141062
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