إختفاء طائرة نائب رئيس مالاوي

وقال بيان لحكومة مالاوي: كل الجهود التي بذلتها سلطات الطيران للاتصال بالطائرة منذ أن خرجت عن نطاق الرادار باءت بالفشل حتى الآن”



واضافت حكومة مالاوي: الطائرة أقلعت صباحا وكانت تقل تشيليما و9 أشخاص آخرين.