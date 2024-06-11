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الثلاثاء 11 حزيران 2024 ساعة 14:29
إختفاء طائرة نائب رئيس مالاوي
وقال بيان لحكومة مالاوي: كل الجهود التي بذلتها سلطات الطيران للاتصال بالطائرة منذ أن خرجت عن نطاق الرادار باءت بالفشل حتى الآن”
واضافت حكومة مالاوي: الطائرة أقلعت صباحا وكانت تقل تشيليما و9 أشخاص آخرين.
رقم :
1141075
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