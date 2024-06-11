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الثلاثاء 11 حزيران 2024 ساعة 14:32

الأمينة العامة للاتحاد العمالي في فرنسا: لانتفاضة شعبية عبر المشاركة في الانتخابات التشريعية

الأمينة العامة للاتحاد العمالي في فرنسا: لانتفاضة شعبية عبر المشاركة في الانتخابات التشريعية
وفي تغريدة لها عبر منصة "إكس"، أكّدت بينيت أنّ "الشعب هو الذي يصنع الانتخابات، وليس استطلاعات الرأي"، وأضافت: "الأمر متروك لنا للسيطرة على مصيرنا".

كما دعت "كل من يهتم لمصير البلد إلى النزول إلى الشارع، يوم العطلة المقبل".

وتأتي هذه الدعوة غداة حلّ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعية الوطنية، في إثر فوز أقصى اليمين الفرنسي (الجبهة الوطنية) في الانتخابات البرلمانية الأوروبية.

وأعلن ماكرون إجراء انتخابات تشريعية جديدة، ستجرى دورتها الأولى في الـ30 من حزيران/يونيو الحالي، والثانية في الـ7 من تموز/يوليو المقبل، مبرراً ذلك بأنّه "قرّر أن يعطي الفرنسيين مستقبلهم البرلماني مرةً أخرى عن طريق التصويت".

يُذكر أنّ رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، ترشح عن حزب أقصى اليمين، لمنصب رئيس الحكومة في فرنسا، بحسب ما أعلن نائبه سيباستيان شونو.
رقم : 1141076
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