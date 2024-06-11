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الثلاثاء 11 حزيران 2024 ساعة 14:57

مركز "ويلسون": اليمن قلب حسابات الولايات المتحدة الأمنية في الشرق الأوسط

مركز "ويلسون": اليمن قلب حسابات الولايات المتحدة الأمنية في الشرق الأوسط
ووفقاً للمركز، فإنّ هذا التطور غير المتوقع يسلّط الضوء على التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجه الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

وعلى عكس كل التوقعات، فإنّ الجهود التي بذلتها السفن الحربية الأميركية والبريطانية والتابعة للاتحاد الأوروبي من أجل وقف هجمات اليمن "قد فشلت حتى الآن"، كما أنّه "ليس لديها احتمال كبير للنجاح".

وختم المركز حديثه بالقول إنّ ظهور قدرة القوات المسلحة اليمنية في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة "قلبت الحسابات الأمنية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

يُذكر أنّ القوات المسلّحة اليمنية تواصل عملياتها الداعمة لغزة في البحر عبر استهداف السفن التابعة للعدوان الإسرائيلي - الأميركي - البريطاني، وتلك التي تنتهك قرار حظر السفن المتوجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

كما استهدفت أم الرشراش، "إيلات" أكثر من مرة، دعماً لغزة مقاومة وشعباً، ورداً على العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن".

وكان المتحدّث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، قد أكّد، مطلع أيار/مايو الماضي، دخول "المرحلة الرابعة من التصعيد"، والتي تشمل استهداف كل السفن التي تخترق قرار حظر الملاحة الإسرائيلية، وتلك التي تتجه إلى موانئ فلسطين المحتلة من البحر المتوسط، في أي منطقة تطالها القوات المسلحة اليمنية.
رقم : 1141078
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