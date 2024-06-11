منظمة الهجرة الدولية: وفاة 49 مهاجراً أفريقياً جراء غرق مركب قبالة سواحل اليمن

وقالت المنظمة الأممية في بيان إن "49 مهاجراً على الأقل لقوا حتفهم فيما لا يزال 140 آخرون في عداد المفقودين" بعد غرق المركب الذي كان يحمل 260 مهاجراً قبالة اليمن، الاثنين.



وأضافت أن بين القتلى 31 إمرأة و6 أطفال، وأن المركب كان ينقل على متنه 115 صومالياً و145 إثيوبياً.



وغرق هذا المركب هو الأحدث ضمن سلسلة الحوادث المميتة في ما يعرف بـ"طريق الهجرة الشرقي". ففي كل عام، يخوض عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة رحلة محفوفة بالمخاطر عبر "الطريق الشرقي" عبر البحر الأحمر واليمن، للوصول إلى السعودية، هرباً من النزاعات أو الكوارث الطبيعية، أو سعياً لفرص اقتصادية أفضل.



وكانت المنظمة الدولية للهجرة قالت الشهر الماضي إنه على الرغم من المخاطر العديدة للطريق الشرقي، فإنّ عدد المهاجرين الذين يصلون كل عام إلى اليمن "تضاعف ثلاث مرات من العام 2021 إلى العام 2023، إذ ارتفع من نحو 27 ألف شخص إلى أكثر من 90 ألفاً".