الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 11 حزيران 2024 ساعة 16:36

باقري: التفاعل بين إيران والسعودية يضمن الاستقرار والأمن في المنطقة

باقري: التفاعل بين إيران والسعودية يضمن الاستقرار والأمن في المنطقة
ووصف المشرف على الخارجية الإيرانية في هذا اللقاء مسار العلاقات بين البلدين خلال فترة الدكتور رئيسي والدكتور أميرعبداللهيان بأنه مسار متقدم، وقال: نحن على يقين من أن إرادة إيران والسعودية هي توطيد وتدعيم تعزيز العلاقات الشاملة، وقد ألقت هذه الإرادة بظلالها على كافة جوانب العلاقات بين البلدين.

وأشار باقري إلى أن البلدين يواجهان تطورات وظواهر مختلفة في المنطقة والعالم، وقال: التفاعل والتضامن بين إيران والسعودية ليس فقط لصالح البلدين، بل يضمن الاستقرار والأمن المستدامين في المنطقة.

وفي جانب آخر من هذا اللقاء، أشار باقري إلى تصاعد جرائم الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الجريمة البشعة الأخيرة في رفح، مؤكدا ضرورة العمل المنسق مع الدول الإسلامية لإظهار يقظتها وحساسيتها، وأضاف: على إسرائيل أن تواجه رداً جدياً وفعالاً من الدول الإسلامية على أي عدوان وجريمة.

كما ثمن المشرف على الخارجية الإيرانية جهود السعودية في استضافة حجاج بيت الله الحرام، وخاصة الحجاج الإيرانيين، وطالب بتعزيز تقديم التسهيلات اللازمة لحجاج إيران لأداء مناسك الحج.

بدوره أعرب وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، عن ارتياحه للقاء المشرف على الخارجية الإيرانية، وأكد على دور الدكتور رئيسي والدكتور أميرعبداللهيان في تطوير العلاقات بين البلدين، وقال: خلال فترة الدكتور رئيسي وأخي السيد أميرعبداللهيان، لم يتم استئناف العلاقات فحسب، بل وصلنا إلى مرحلة التعاون والتفاعل القوي بين البلدين، وما زلنا مصممين على مواصلة الحوار والتعاون بين البلدين.

وأضاف وزير الخارجية السعودي: إن الجهود لمتابعة وتعزيز العلاقات القوية بين البلدين تضمن الاستقرار والأمن في المنطقة.

كما أعرب وزير الخارجية السعودي عن ارتياحه لوجود الحجاج الإيرانيين في مناسك الحج لهذا العام وتمنى لهم حجاً مقبولاً، وأكد أن بلاده ستوف كل ما لديها من قوة وجهود لإقامة مراسم الحج في أجواء يسودها السلام والصحة.
رقم : 1141096
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مؤتمر "الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة": لضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات
مؤتمر "الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة": لضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات
حزب الله يتصدى لطائرة إسرائيلية.. ويستهدف تجمعاً للاحتلال في "نطوعا"
حزب الله يتصدى لطائرة إسرائيلية.. ويستهدف تجمعاً للاحتلال في "نطوعا"
11 حزيران 2024
غريب آبادي: جرائم كيان الاحتلال مثال على حقوق الإنسان الأميركية
غريب آبادي: جرائم كيان الاحتلال مثال على حقوق الإنسان الأميركية
11 حزيران 2024
الدفاع الجوي الإيراني يزيح الستار قريباً عن منظومة رادار وصواريخ جديدة
الدفاع الجوي الإيراني يزيح الستار قريباً عن منظومة رادار وصواريخ جديدة
11 حزيران 2024
علي باقري: جرائم الصهاينة في غزة نتيجة الأحادية بالعالم
علي باقري: جرائم الصهاينة في غزة نتيجة الأحادية بالعالم
11 حزيران 2024
السيرة الذاتية وسجلات 6 مرشحين للرئاسة الايرانية
السيرة الذاتية وسجلات 6 مرشحين للرئاسة الايرانية
10 حزيران 2024
غانتس وآيزنكوت.. "إستقالة" أم "هروب"
غانتس وآيزنكوت.. "إستقالة" أم "هروب"
10 حزيران 2024
باقري: اعتماد قرار في الوكالة الدولية لا تأثير له على إرادة إيران
باقري: اعتماد قرار في الوكالة الدولية لا تأثير له على إرادة إيران
10 حزيران 2024
بالمسيرات الانقضاضية.. حزب الله يستهدف مقر القيادة ‏المستحدث التابع للفرقة 146
بالمسيرات الانقضاضية.. حزب الله يستهدف مقر القيادة ‏المستحدث التابع للفرقة 146
10 حزيران 2024
أهداف الكيان الصهيوني من اغتيال الهيئات الحكومية والناشطين الاجتماعيين في غزة
أهداف الكيان الصهيوني من اغتيال الهيئات الحكومية والناشطين الاجتماعيين في غزة
10 حزيران 2024
أنصار الله مُدينةً مجزرة النصيرات: الإمعان في القتل والتوحش لن يُثني المقاومة
أنصار الله مُدينةً مجزرة النصيرات: الإمعان في القتل والتوحش لن يُثني المقاومة
8 حزيران 2024
خطيب جمعة طهران: الامام الراحل غيّر مجرى التاريخ/ طوفان الاقصى دمرت خطة التطبيع بالكامل
خطيب جمعة طهران: الامام الراحل غيّر مجرى التاريخ/ طوفان الاقصى دمرت خطة التطبيع بالكامل
7 حزيران 2024
حاخامات يهود: تباينات صارخة بين المعتقدات الدينية لليهود وأداء الكيان الصهيوني
حاخامات يهود: تباينات صارخة بين المعتقدات الدينية لليهود وأداء الكيان الصهيوني
7 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أهداف الكيان الصهيوني من اغتيال الهيئات الحكومية والناشطين الاجتماعيين في غزة
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
رسالة من طهران إلى أمريكا... انعكاس عالمي للتعاطف مع الطلاب الأمريكيين الداعمين لفلسطين
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)