غريب آبادي: جرائم كيان الاحتلال مثال على حقوق الإنسان الأميركية

غريب آبادي قال ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المركزية المعنية بإعادة قراءة وفضح حقوق الإنسان الأميركية.



وقدم مساعد رئيس السلطة القضائية الايرانية، من جديد، العزاء والمواساة بواقعة استشهاد الرئيس ووزير الخارجية الايرانيين ورفاقهما؛ لافتا إلى أن الشعب عبر بنحو مميز عن تقديره لصفاء السريرة والخدمات الصادقة التي قدمها هؤلاء الشهداء، لينعم الباري تعالى عليهم بنعمة الشهادة تكريما لخدماتهم الصادقة والمضنية.



وتطرق مساعد رئيس القضاء إلى القرار الصادر مؤخرا عن مجلس الأمن الدولي والقاضي بوقف إطلاق النار وجرائم الكيان الصهيوني في غزة؛ مؤكدا أن سماحة قائد الثورة الإسلامية صرح بان أميركا متورطة بنحو مباشر في جرائم هذا الكيان، ومحذرا بالقول انه "مع التصديق على القرار الأخير، ومع افتراض بأنه سيؤدي إلى وقف النار والهجمات وإيصال المساعدات، لكن يجب التنويه بأن لا تذهب جرائم الكيان الصهيوني في حق أهل غزة، أدراج النسيان".



ولفت غريب آبادي إلى وجود عشرات الشكاوى التي رفعها أشخاص حقيقيون إلى القضاء الإيراني ضد الولايات المتحدة الأميركية؛ مبينا أن هؤلاء الاشخاص تكبدوا الخسائر بفعل الكيان الأميركي، ومنهم المرضى المصابون بمرض "انحلال البشرة الفقاعي" ومعاناتهم بسبب الحظر الظالم الذي تفرضه واشنطن على إيران، فضلا عن جرائم الاغتيالات التي راح ضحيتها 25 ألف شهيد إيراني وذلك بدعم أميركي مباشر للإرهابيين الذين يقفون وراء تلك الاغتيالات.



ومضى إلى القول: لذلك يجب التركيز في "أسبوع حقوق الإنسان الأميركية" على إعادة قراءة الأحداث التي تكشف عن معاناة هؤلاء الضحايا.



ويأتي أسبوع إعادة قراءة حقوق الإنسان الأميركية، ضمن المبادرات التي أطلقها سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران، بدءا من 26 يونيو إلى 2 يوليو سنويا، وهو أسبوع حافل بالجرائم التي كان قد اقترفها الاستكبار العالمي وعلى رأسه الكيان الأميركي المجرم.