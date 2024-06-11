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الثلاثاء 11 حزيران 2024 ساعة 16:39

قيادي حمساوي: 'الدماء الزكية في الضفة وغزة ستزهر تحريرا قريبا'

قيادي حمساوي:
وقال حنيني في تصريح صحفي:"مهما قتل العدو وجيشه المجرم من أبناء شعبنا الفلسطيني، لن يرفع هذا الشعب الراية البيضاء، بل إن هذه الدماء الزكية ستزهر نصرا وتحريرا قريبا وكنسا لهذا المحتل بإذن الله ولا يتعلم المحتل من تجارب التاريخ، فالشعوب التي تدافع عن حريتها واستقلالها ومقدساتها، لا يمكن أن تهزم مهما قدمت من التضحيات".

وشدد على أن مجازر الاحتلال لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا صمودا وثباتا وتمسكا بحقوقه ومقدساته وأرضه، ورسوخا وثباتا في هذه الأرض، مضيفا أن “العدو لن يحقق بهذا القتل ما يريد تحقيقه من أهداف ضد أبناء شعبنا وأرضنا المحتلة”.

وسادت حالة من الإضراب الشامل، منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء، مدينتي رام الله والبيرة، تنديدا بالجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال باغتيال عدد من القساميين في بلدة كفر نعمة، وسط دعوات للمشاركة الحاشدة في وقفة غاضبة وتصعيد المواجهة مع المحتل.

وزفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، شهيدها المجاهد القسامي القائد محمد جابر عبده، وشهدائها القساميين الذين أستشهدوا صباح اليوم في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بمنطقة كفر نعمة غرب رام الله.

وأشادت الحركة ببطولات أبناء شعبنا الفلسطيني وفرسانه المقاومين من كافة الفصائل والأذرع العسكرية الذين يقفون للاحتلال بالمرصاد، ويقضون مضاجعه، ويفشلون كل محاولاته لاستباحة الضفة.

وتقدمت الحركة بالتحية لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المتمترسين، خلف خيار المقاومة والتصدي لوحشية الاحتلال.

وأكدت الحركة أنه لن يستطيع الاحتلال باغتيالاته واعتقالاته وبطشه أن ينال من عزم شعبنا ومقاومتنا، التي ستبقى سدا منيعا أمام تنفيذ سياسات ومخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا والنيل من حقوقنا.

ودعت الحركة جماهير الضفة الغربية لتصعيد وتكثيف المواجهة والاشتباك مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه، ومواصلة حالة المؤازرة لقطاع غزة في ظل استمرار حرب الإبادة ومجازر العدو الوحشية.
رقم : 1141098
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