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الثلاثاء 11 حزيران 2024 ساعة 17:48

"بزنس إنسايدر أفريكا": حوض إصلاح السفن الجديد في غانا مهم استراتيجياً لأفريقيا

"بزنس إنسايدر أفريكا": حوض إصلاح السفن الجديد في غانا مهم استراتيجياً لأفريقيا
وفي تقرير أعده الموقع، الجنوب الأفريقي المعني بالشأن الاقتصادي لدول القارة السمراء، تعليقاً على إعلان "البنك الأفريقي للتنمية" توقيعه على كونسورتيوم (تجمّع)، يضم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، لتمويل شركة "برايم ميريديان دوكس أسيتكو المحدودة" (PMD) بمبلغ 94 مليون دولار لإتمام المشروع.

ويضيف التقرير أن المشروع سيتضمن، بمجرد الانتهاء منه، إنشاء حوض جاف عائم بسعة رفع تبلغ 13500 طن، و30 ألف متر مربع من الأراضي المستصلحة، ورصيف مراكب صغيرة بطول 200 متر، وورشة عمل حديثة ومكاتب ومعدات بحرية ثقيلة.

من جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، كانايو أواني، أن "المشروع له أهمية استراتيجية"، وفق ما ذكر موقع "بزنس إنسايدر أفريكا".

وأشار أواني إلى أن "الموقع الاستراتيجي لهذه المنشأة سيوفر لأصحاب السفن الذين تتاجر سفنهم داخل خليج غينيا خدمات إصلاح وصيانة عالمية المستوى".

وأكد أن "هذا المشروع سيعزز التجارة البينية الأفريقية من جهة والنمو والتكامل الاقتصادي الإقليمي من جهة أخرى".

ولفت أواني إلى أنه "من خلال تقديم الخدمات التي كانت ستُفقد لولا مرافق إصلاح أحواض بناء السفن الأجنبية، فإن تدخلات شركة برايم ميريديان ستحتفظ بالعملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها داخل القارة" وفق تعبيره.

كما نقل الموقع عن مدير البنية التحتية والمدن والتنمية الحضرية في البنك الأفريقي للتنمية، مايك سالاو، قوله إنه "مع توقع توفير أكثر من 400 فرصة عمل جديدة، منها أكثر من 15% سيتم حجزها للشباب والنساء، فإن الاقتصاد الاجتماعي والاقتصادي سيشهد نمواً هائلاً".

يشار إلى أنه ومن بين أعضاء "الكونسورتيوم" الآخرين هناك بنك "التجارة والتنمية للشرق والجنوب الأفريقي"، مع الإشارة إلى أن شركة PMD هي شركة غانية لإصلاح السفن تتمتع بوضع مؤسسة خدمات المناطق الحرة وامتياز لمدة 25 عاماً من هيئة الموانئ والمرافئ الغانية كما أنها استفادت على مدار السنوات الماضية من دعم الشركاء والمستشارين الدوليين.
رقم : 1141105
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