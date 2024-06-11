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الثلاثاء 11 حزيران 2024 ساعة 17:55

دياز كانيل: الكفاح العالمي من أجل العدالة والكرامة يُحدَّد اليوم في فلسطين

دياز كانيل: الكفاح العالمي من أجل العدالة والكرامة يُحدَّد اليوم في فلسطين
وأضاف دياز كانيل أنّ "التاريخ سيُلقي ثقلاً على كاهل أولئك الذين يصرون على البقاء غير مبالين لما يحدث في فلسطين".

وكتب في منشور له، اليوم الثلاثاء، على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بعد لقائه مجموعة الشباب الأميركي المتضامن مع كوبا وفلسطين - "فرقة دعوا كوبا تعيش"، أنّ "فلسطين تؤلمنا، ويجب أن تؤلمنا كل يوم لأننا لا نفعل شيئاً من أجلها".

وشدّد دياز كانيل على أنّ بلاده ستظل كوبا التي تقف إلى جانب المظلومين.

دياز كانيل أكد أنّ "كوبا لن تكون غير مبالية بالجريمة" التي ترتكبها "إسرائيل"، و"ستنضم إلى اليوم العالمي لدعم الشعب الفلسطيني، من أجل المطالبة بوضع حد للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزّة". 

وفي إطلالة مصوَّرة، عبر حسابه في منصة "أكس" مطلع آذار/مارس الماضي، دعا الرئيس الكوبي إلى تعبئةٍ استثنائية وإلى التجمّع في ساحة "المنبر المناهض للإمبريالية"، والتي تقع أمام السفارة الأميركية في العاصمة هافانا. 

كما دعا إلى  مشاركة واسعة في مسيرات من أجل السلام مع "الأشخاص الذين يناضلون في سبيل عالم أفضل". 
رقم : 1141106
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