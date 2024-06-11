رئيس رواندا: يجب توحيد الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة

حديث كاغامي خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال "المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة"، والذي تمّ بتنظيم مشترك بين مصر والأردن والأمم المتحدة في منطقة البحر الميت في الأردن، اليوم الثلاثاء.



وشدّد كاغامي على ضرورة "إيجاد آلية إنسانية لحل هذه الأزمة من خلال توحيد الجهود الدولية للوصول إلى قرار مباشر لإنهاء هذا الصراع" وفق تعبيره.



كما دعا الرئيس الرواندي إلى "ضرورة استمرار الجهود للتوصل إلى نتائج مثمرة بشكل سريع"، وأكد على أهمية "حماية أماكن النزوح سواء المستشفيات والمدارس لأن استهدافها يمثل خرقاً لمبادئ حماية المدنيين أثناء الصراعات" بحسب ما قال.



وفي نهاية كلمته، أكّد ضرورة "وقف معاناة أهالي قطاع غزة والتوصل إلى حل سياسي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".



كما أعرب عن شكره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، عبد الله الثاني، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على تنظيم المؤتمر واصفاً إياه بـ"المهم".