الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 11 حزيران 2024 ساعة 18:10

البرلمان الموريتاني يجيز اتفاقيات تمويل مع جهات مختلفة

البرلمان الموريتاني يجيز اتفاقيات تمويل مع جهات مختلفة
وتتعلق الاتفاقيات المصادق عليها بتنمية التسيير الجبائي والقدرة على الصمود، وتمويل المشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية، إضافة إلى تمويل مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتخبين الريفيين.

وقال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، إن مشروع الاتفاقية المخصصة لتمويل سياسة تنمية التسيير الجنائي والقدرة على الصمود تتمثل أهدافه في تعزيز أسس الإدارة الجيدة للمالية العامة والديون، من أجل تحسين إدارتها وشفافيتها، وأسس اقتصاد تنافسي قادر على مواجهة تداعيات التغير المناخي، منوها إلى أن الغلاف المالي الإجمالي للقرض يبلغ 36,200,000 وحدة حقوق سحب خاصة مقسمة إلى قرضين مدعومين.

وشدد الوزير على أهمية استمرارية برامج دعم الأسر المتعففة المنفذة من خلال الميزانية العامة، مؤكدا على أن رفع نسبة النمو عبر تطوير القطاع الصناعي وخلق قيمة مضافة سيمكن موريتانيا من الالتحاق بركب الدول السائرة في طريق النمو.

أما فيما يتعلق بالمشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية، فأوضح الوزير أن هذا المشروع يتنزل في إطار البرنامج الوطني للرئيس الموريتاني، الهادف إلى إنجاز 100 سد لتخزين المياه السطحية، مؤكدا أن تنفيذ هذا المشروع سيساهم في تحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للنفاذ للمياه والصرف الصحي بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى بناء 36 سدا لحجز المياه الجارية بغرض تطوير الأنشطة الفلاحية والرعوية حول هذه السدود، فضلا عن إسهامه في تحقيق الأمن الغذائي في البلد، وتوفير الدعم الهيكلي لتعزيز قدرات وزارة المياه والصرف الصحي والحكامة القطاعية.

وبخصوص مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على تعديل الاتفاقية الموقعة يوم 15 فبراير 2024 في روما بين موريتانيا، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، المخصصة لتمويل مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتخبين الريفيين، الموقعة 23 يونيو 2020، أوضح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، أن هذا المشروع يعمل على تحسين الظروف المعيشية للساكنة الهشة من خلال تكثيف الأنشطة الزراعية الرعوية، وتحسين مستوى النشاط الزراعي والحيواني، والتشغيل في الوسط الريفي.

وأضاف أن مكونات المشروع تشمل التسيير المستدام للموارد والتربة واستثمارات لصالح التنمية البلدية، والتنسيق والتسيير والمتابعة والتقييم في مناطق تدخله، مبرزا أنه يهدف إلى تمكين الفقراء في مناطق الريف من النفاذ المستدام إلى الموارد الطبيعية والتجهيزات الجماعية.
 
رقم : 1141110
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مؤتمر "الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة": لضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات
مؤتمر "الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة": لضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات
حزب الله يتصدى لطائرة إسرائيلية.. ويستهدف تجمعاً للاحتلال في "نطوعا"
حزب الله يتصدى لطائرة إسرائيلية.. ويستهدف تجمعاً للاحتلال في "نطوعا"
11 حزيران 2024
غريب آبادي: جرائم كيان الاحتلال مثال على حقوق الإنسان الأميركية
غريب آبادي: جرائم كيان الاحتلال مثال على حقوق الإنسان الأميركية
11 حزيران 2024
الدفاع الجوي الإيراني يزيح الستار قريباً عن منظومة رادار وصواريخ جديدة
الدفاع الجوي الإيراني يزيح الستار قريباً عن منظومة رادار وصواريخ جديدة
11 حزيران 2024
علي باقري: جرائم الصهاينة في غزة نتيجة الأحادية بالعالم
علي باقري: جرائم الصهاينة في غزة نتيجة الأحادية بالعالم
11 حزيران 2024
السيرة الذاتية وسجلات 6 مرشحين للرئاسة الايرانية
السيرة الذاتية وسجلات 6 مرشحين للرئاسة الايرانية
10 حزيران 2024
غانتس وآيزنكوت.. "إستقالة" أم "هروب"
غانتس وآيزنكوت.. "إستقالة" أم "هروب"
10 حزيران 2024
باقري: اعتماد قرار في الوكالة الدولية لا تأثير له على إرادة إيران
باقري: اعتماد قرار في الوكالة الدولية لا تأثير له على إرادة إيران
10 حزيران 2024
بالمسيرات الانقضاضية.. حزب الله يستهدف مقر القيادة ‏المستحدث التابع للفرقة 146
بالمسيرات الانقضاضية.. حزب الله يستهدف مقر القيادة ‏المستحدث التابع للفرقة 146
10 حزيران 2024
أهداف الكيان الصهيوني من اغتيال الهيئات الحكومية والناشطين الاجتماعيين في غزة
أهداف الكيان الصهيوني من اغتيال الهيئات الحكومية والناشطين الاجتماعيين في غزة
10 حزيران 2024
أنصار الله مُدينةً مجزرة النصيرات: الإمعان في القتل والتوحش لن يُثني المقاومة
أنصار الله مُدينةً مجزرة النصيرات: الإمعان في القتل والتوحش لن يُثني المقاومة
8 حزيران 2024
خطيب جمعة طهران: الامام الراحل غيّر مجرى التاريخ/ طوفان الاقصى دمرت خطة التطبيع بالكامل
خطيب جمعة طهران: الامام الراحل غيّر مجرى التاريخ/ طوفان الاقصى دمرت خطة التطبيع بالكامل
7 حزيران 2024
حاخامات يهود: تباينات صارخة بين المعتقدات الدينية لليهود وأداء الكيان الصهيوني
حاخامات يهود: تباينات صارخة بين المعتقدات الدينية لليهود وأداء الكيان الصهيوني
7 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أهداف الكيان الصهيوني من اغتيال الهيئات الحكومية والناشطين الاجتماعيين في غزة
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
رسالة من طهران إلى أمريكا... انعكاس عالمي للتعاطف مع الطلاب الأمريكيين الداعمين لفلسطين
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)