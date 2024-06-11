المقاومة تتصدى لاقتحام الاحتلال قرية كفردان في الضفة الغربية.. وارتقاء شهداء

وفجّر المقاومون عدداً من العبوات الناسفة بآليات الاحتلال المقتحمة قرية كفردان.



وتصدى مجاهدو كتائب شهداء الأقصى، جنين، وفق بيان لها، لاقتحام قوات الاحتلال بلدة كفردان، بعد اكتشاف تسلل قوة خاصة، وسط اشتباكات عنيفة معها بالرصاص والعبوات المتفجرة.



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كفردان غربي جنين في الضفة الغربية، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات مع المقاومين.



وأسفرت المواجهات عن استشهاد 3 شبان، عُرف منهم أيمن العدس من بلدة برقين، وأحمد السمودي شقيق الشهيد محمود السمودي، من بلدة اليامون، متأثرين بإصاباتهم برصاص الاحتلال خلال المواجهات.



وقصفت قوات الاحتلال، المقتحمة للقرية، منزلاً حاصرته بقذيفتي "إنيرغا"، وسط تحليق مكثف لطائرتي "آباتشي".



وخلال الاقتحام، منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان لنقل المصابين، وأطلقت النار صوبها.



وأكدت مصادر أنّ الاحتلال استخدم أفراد عائلة، بينهم نساء، دروعاً بشرية خلال اقتحامه القرية.



يذكر أنّ اشتباكات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات للاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت قرية كفر نعمة غربي رام الله في الضفة الغربية، مساء الاثنين.



وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني وقوع 3 إصابات في إطلاق نار على سيارة في كفر نعمة. وقالت مراسلة الميادين إنّ قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بكثافة في اتجاه سيارة في كفر نعمة، كانت تقل 3 شبان، ومنعت الإسعاف من الاقتراب منها.



يُشار إلى أنّ الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية تتوسّع بالتزامن مع العدوان المستمر على قطاع غزّة، منذ نحو 9 أشهر.