حرب غزة في يومها الـ 250..الاحتلال يواصل غاراته على القطاع

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأربعاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.



وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.



واستشهد طفل وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي النصر شمالي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.



واستشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلا بمنطقة أبو قرقوش شمالي رفح.



وأفادت مصادر محلية وطبية باستشهاد 8 مواطنين جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة العيلة بحي الدرج وسط مدينة غزة.



كما استشهد 6 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة مرتجى في حي الشجاعية شرقي المدينة.



وشنّ طيران الاحتلال الحربي غارات عنيفة استهدفت وسط مدينة غزة، واستهدف منزلًا لعائلة الفيومي وآخر لعائلة مرتجى في شارع أبو العظام بحي الشجاعية شرقي غزة.



وقصفت مدفعية الاحتلال شمال مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة.



وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات جوية شمالي مدينة رفح، وقصفت مدفعية الاحتلال محيط خربة العدس ومخيم الشابورة ومخيم يبنا وحي تل السلطان في المدينة.



كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الفخاري شرقي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.



والثلاثاء، أفادت وزارة الصحة، بأن 40 شهيدًا و120 إصابة وصلوا لمستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر بحق العائلات والمدنيين الفلسطينيين.



وأكدت الوزارة الصحة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي قد ارتفعت إلى 37164 شهيدًا و84832 إصابة.



سياسيا، قالت مصادر إن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وزياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، سلما ردا على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار إلى رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.



وذكرت المصادر أن الرد الذي تم تسليمه اشتمل على تعديلات للمقترح الإسرائيلي بما يشمل وقف إطلاق النار، تضمنت الانسحاب من كامل قطاع غزة بما فيه معبر رفح ومحور فيلادلفيا.



وهذه هي تطورات الحرب على غزة في اليوم الـ250 أولاً بأول:



-7 شهداء ومصابين إثر قصف منزل في حي الشجاعية



-المقاومة الإسلامية في العراق تقصفت هدفاً للاحتلال الإسرائيلي في إيلات

-غارات جوية تستهدفت منازل في حي البرازيل بمدينة رفح



-استشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي في حي النصر شمالي رفح



-طيران الاحتلال ينفذ غارة عنيفة على وسط مدينة غزة.



-اليونيسف: نحو 3 آلاف طفل في غزة معرضون لخطر الموت



-حماس والجهاد تسلمان قطر ومصر الرد على مقترح وقف إطلاق النار



-مدفعية الاحتلال تستهدف شرق مدينة خانيونس.



-قوات الشهيد عمر القاسم: فجر مقاتلونا عبوة ناسفة بناقلة جند عند مفترق أبو الصابر بمخيم الشابورة في رفح



-مصادر لبنانية: 4 شهداء بقصف الاحتلال منزلاً في بلدة جويا جنوب لبنان.



-حزب الله يعلن استشهاد القائد طالب سامي عبد الله (الحاج أبو طالب) من بلدة عدشيت في جنوب لبنان



-وزارة الصحة : 12 شهيدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية في أقل من 48 ساعة



-جامعة سوانزي البريطانية تقرر سحب استثماراتها من بنك يمول شركات الأسلحة التابعة للاحتلال