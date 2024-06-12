الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل دمرت 70 بالمئة من مباني غزة

تصريح أبو ردينة جاء عقب مباحثات أجراها مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الرئاسة بنواكشوط، مؤكداإنه سلم الرئيس الموريتاني رسالة من نظيره الفلسطيني محمود عباس يعبر فيها عن "تقديره وشكره لوقوف موريتانيا الدائم والثابت مع القضية الفلسطينية".



وأضاف أنه أطلع الغزواني على "الأوضاع الجارية في فلسطين وحرب الإبادة الظالمة التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ومحاولات إسرائيل الدائمة لتدمير القضية الفلسطينية".



وزاد بأن "إسرائيل دمرت 70 بالمئة من مباني غزة وبنيتها التحتية من مدارس ومستشفيات وتجمعات إنسانية".