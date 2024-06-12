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الأربعاء 12 حزيران 2024 ساعة 09:13

اجتماع وزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية في اسطنبول

اجتماع وزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية في اسطنبول
وشرح "مهدي ضيغمي" مواقف إيران ومنهجها فيما يتعلق بتنمية التجارة الخارجية، خاصة مع أعضاء مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية (D8 ) وذلك خلال مشارکته الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة D8 وعلى هامش اجتماع لجنة المحادثات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي.

واعتبر عضوية إيران في البريكس والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي مؤشرا على إرادة إيران الثابتة في تطوير العلاقات الاقتصادية.

من جانبه أعرب الوفود الأخرى الحاضرة في هذا الاجتماع عن تعازيها باستشهاد الرئيس الإيراني الشهید ووزير الخارجية ومرافقیه وعلقت على آلية زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.

وتم التأكيد في هذا اللقاء على ضرورة تطوير التعاون في المجال التجاري، وتنفيذ الاتفاقيات التجارية، وكذلك استخدام أدوات التجارة الإلكترونية لزیادة مستوى التعاون التجاري بين الأعضاء.

والتقى "مهدي ضيغمي" وزير التجارة التركي ومساعد وزير التجارة التركي على هامش هذا الاجتماع.

وتم التوقيع على بروتوكول حل الخلافات التجارية في إطار النظام القانوني لمجموعة D8 وبروتوكول آلية حل النزاعات لاتفاقية التجارة التفضيلية D8 خلال الاجتماع.

وصدر بيان يدين اعتداءات الکیان الصهيوني الإجرامية على قطاع غزة، وأكد على ضرورة وقف هذه الاعتداءات.

جديرٌ بالذكر أن منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية هي منظمة دولية تضم ثماني دول إسلامية هي مصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وتركيا، وبنغلاديش حيث بدأت النشأة الرسمية لها بإعلان إسطنبول ذلك خلال اجتماع رؤساء دول المنظمة الأول والذي عقد في ١٥ يونيو ۱۹۹۷، وتهدف المنظمة إلي تحسين موقف الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وتنويع واستحداث فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في اتخاذ القرار على الصعيد الدولي، وتوفير أفضل مستويات المعيشة، ويتم التعاون بين دول المنظمة في عدد من مجالات التعاون من بينها الملف التجاري.
رقم : 1141245
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