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الأربعاء 12 حزيران 2024 ساعة 11:54

مصرع أكثر من 35 شخصاً جراء حريق في الكويت

مصرع أكثر من 35 شخصاً جراء حريق في الكويت
وأكد مدير عام الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية الكويتية اللواء عيد العويهان في بيان نشر على موقع الوزارة أن عدد الضحايا جراء الحريق تجاوز الـ 35 شخصاً، فيما تم نقل عشرات المصابين إلى المستشفيات.

وأشارت الوزارة إلى أنه فور ورود المعلومات عن نشوب الحريق توجهت فرق الإطفاء إلى مكان الحادث، وتم تشكيل فريق من الطب الشرعي للتعرف على الوفيات والمصابين، لافتة إلى أنها بدأت التحقيقات في أسبابه وملابساته.

من جانبها، أوضحت وزارة الصحة الكويتية أن مستشفياتها تلقت 42 إصابة بعضها خطيرة جراء الحريق، فيما يتم تقديم الرعاية والعناية الصحية لهم على الفور.
رقم : 1141285
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