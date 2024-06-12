بدء المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية الروسية غير الإستراتيجية

وقالت الوزارة في بيان نقله موقع RT: إنه “بموجب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأت المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الإستراتيجية، والتي ستتم خلالها مناقشة قضايا التدريب المشترك لوحدات القوات المسلحة لروسيا وبيلاروس على الاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الإستراتيجية”.



وأوضحت الوزارة أن هذه التدريبات تهدف إلى الحفاظ على جاهزية الأفراد ومعدات الوحدات للاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الإستراتيجية لروسيا وبيلاروس، من أجل ضمان سيادة دولة الاتحاد وسلامتها الإقليمية دون قيد أو شرط.



وكان أفراد التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية نفذوا في إطار المرحلة الأولى من التدريبات مهام التدريب على ذخيرة خاصة لنظام الصواريخ العملياتية التكتيكية “إسكندر” وتجهيز مركبات إطلاقها والتقدم إلى منطقة المواقع المحددة، استعداداً لإطلاق الصواريخ، كما تدرب أفراد وحدات الطيران التابعة لقوات الفضاء الروسية المشاركة في التدريبات على تجهيز أسلحة الطيران بما في ذلك صواريخ “كينجال” الجوية فرط الصوتية والتحليق في مناطق الدوريات المحددة.