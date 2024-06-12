في برقية لبوتين…كيم جونغ أون يعرب عن أمله بتعزيز العلاقات مع روسيا

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية عن كيم قوله في برقية تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة اليوم الوطني لروسيا الاتحادية: إنه “في ظل القيادة النشطة والمخلصة لبوتين سيتغلب الشعب الروسي بنجاح على مختلف التحديات مثل العقوبات والضغط من القوى المعادية ويقوم بحماية سيادة البلاد وأمنها ومصالحها”، مؤكداً دعم بلاده لشعب روسيا وجيشها الذي يناضل من أجل “العدالة والحقيقة”.



وعبر كيم عن ثقته بأن روسيا ستحقق النجاح في بناء دولة “عظيمة ومزدهرة وقوية”، لافتاً إلى أنه “بفضل الاجتماع المهم بينه وبين الرئيس الروسي في ميناء فوستوتشني الفضائي في أيلول من العام الماضي تطورت العلاقات الودية والتعاون بين البلدين إلى علاقة رفاق سلاح غير قابلة للكسر وعلاقة إستراتيجية طويلة الأمد تتطور بشكل مطرد على مستوى علاقات الدول”.