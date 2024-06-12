الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 12 حزيران 2024 ساعة 12:22

أنطونوف: رفع واشنطن الحظر عن نقل الأسلحة لكتيبة آزوف الإرهابية يكشف كذب ادعاءاتها حول مواجهة الإرهاب

أنطونوف: رفع واشنطن الحظر عن نقل الأسلحة لكتيبة آزوف الإرهابية يكشف كذب ادعاءاتها حول مواجهة الإرهاب
ونقل موقع RTعن أنطونوف قوله في تصريح اليوم: “إن مثل هذه الخطوات التي تتخذها واشنطن فيما يتعلق بتشكيل إرهابي تظهر حقيقة الإستراتيجية الأمريكية في أوكرانيا ونهجها لمكافحة الإرهاب”، مشيراً إلى أن “روسيا تعارض محاولات تقسيم المجرمين إلى جيدين وأشرار وموقفها من ضرورة مكافحة الإرهاب واضح وثابت”.

وأشار انطونوف إلى أن الوضع الحالي بما في ذلك ما يتعلق باحتمال استئناف ضخ الأسلحة إلى النازيين الجدد في أوكرانيا يذكرنا بالتجربة المؤسفة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث دعمت الإرهابيين الذين انقلبوا عليها لاحقاً وبدؤوا يهددون الغرب.

من جانب آخر، أكد أنطونوف أن مسؤولي السفارة الروسية في الولايات المتحدة والدبلوماسيين العاديين يتلقون رسائل تهديد بشكل يومي، فيما السلطات الأمريكية بسياساتها المعادية للروس لا تفعل شيئاً سوى التغاضي عن مثل هذه التصرفات.

وأضاف السفير الروسي: إن “بعض الولايات الأمريكية وخاصة على الساحل الغربي تشهد تجمع مجموعات من المهاجرين الأوكرانيين الذين يتم تدريبهم وتعبئتهم بالدعاية السامة”، لافتاً إلى أن السلطات الأمريكية لا تتحرك تجاه ذلك على الرغم من المخاطر الواضحة لهذا النشاط الإرهابي المستمر في النمو، والذي سيؤثر على الولايات المتحدة نفسها مستقبلاً.
رقم : 1141292
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تدين مجزرة "الدعم السريع" في ود النورة بالسودان
إيران تدين مجزرة "الدعم السريع" في ود النورة بالسودان
حماس تعمّق خسائر "إسرائيل" وتعيد ترتيب أساليب المواجهة
حماس تعمّق خسائر "إسرائيل" وتعيد ترتيب أساليب المواجهة
12 حزيران 2024
حمام الدم في النصيرات... هل ينقذ نتنياهو؟
حمام الدم في النصيرات... هل ينقذ نتنياهو؟
12 حزيران 2024
السجادة الحمراء الإماراتية لحركة طالبان المتطرفة
السجادة الحمراء الإماراتية لحركة طالبان المتطرفة
12 حزيران 2024
اللواء صفوي: تم إطلاق صاروخ في كل ثانية خلال عملية الوعد الصادق
اللواء صفوي: تم إطلاق صاروخ في كل ثانية خلال عملية الوعد الصادق
12 حزيران 2024
مؤتمر "الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة": لضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات
مؤتمر "الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة": لضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات
11 حزيران 2024
حزب الله يتصدى لطائرة إسرائيلية.. ويستهدف تجمعاً للاحتلال في "نطوعا"
حزب الله يتصدى لطائرة إسرائيلية.. ويستهدف تجمعاً للاحتلال في "نطوعا"
11 حزيران 2024
غريب آبادي: جرائم كيان الاحتلال مثال على حقوق الإنسان الأميركية
غريب آبادي: جرائم كيان الاحتلال مثال على حقوق الإنسان الأميركية
11 حزيران 2024
الدفاع الجوي الإيراني يزيح الستار قريباً عن منظومة رادار وصواريخ جديدة
الدفاع الجوي الإيراني يزيح الستار قريباً عن منظومة رادار وصواريخ جديدة
11 حزيران 2024
علي باقري: جرائم الصهاينة في غزة نتيجة الأحادية بالعالم
علي باقري: جرائم الصهاينة في غزة نتيجة الأحادية بالعالم
11 حزيران 2024
السيرة الذاتية وسجلات 6 مرشحين للرئاسة الايرانية
السيرة الذاتية وسجلات 6 مرشحين للرئاسة الايرانية
10 حزيران 2024
غانتس وآيزنكوت.. "إستقالة" أم "هروب"
غانتس وآيزنكوت.. "إستقالة" أم "هروب"
10 حزيران 2024
باقري: اعتماد قرار في الوكالة الدولية لا تأثير له على إرادة إيران
باقري: اعتماد قرار في الوكالة الدولية لا تأثير له على إرادة إيران
10 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أهداف الكيان الصهيوني من اغتيال الهيئات الحكومية والناشطين الاجتماعيين في غزة
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
رسالة من طهران إلى أمريكا... انعكاس عالمي للتعاطف مع الطلاب الأمريكيين الداعمين لفلسطين
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)