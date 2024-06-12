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الأربعاء 12 حزيران 2024 ساعة 14:28

اللواء صفوي: تم إطلاق صاروخ في كل ثانية خلال عملية الوعد الصادق

اللواء صفوي: تم إطلاق صاروخ في كل ثانية خلال عملية الوعد الصادق
وقال المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية في تصريح له، تم في عملية "الوعد الصادق" إطلاق صاروخ واحد كل ثانية، وأكثر من 100 صاروخ في 100 ثانية.

وأضاف، لم يكن الأميركيون والصهاينة وأصدقاؤهم في المنطقة يتصورون أن مثل هذه الخطة الدقيقة والقوية سيتم تنفيذها في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن.

وأضاف: الأميركيون جلبوا قوة سنتكوم ويوروكوم إلى البحر المتوسط ​​وأعدوا أكثر من 250 طائرة قتالية ودعم وسفينة مجهزة بأنظمة مضادة للصواريخ. وبالإضافة إلى ذلك، استخدموا جميع أجهزة الرادار الخاصة بهم وأجهزة الرادار الخاصة ببعض بلدان المنطقة. قبل يومين، نشر البنتاغون تقريراً عن عملية "الوعد الصادق"، أشار فيه بشكل صحيح إلى قدرات إيران.

وتابع اللواء صفوي: لا ننوي مهاجمة أي دولة، لكن إذا هاجمتنا دولة ولو كانت بحجم الولايات المتحدة، فيمكننا الرد عليها حتى خلف البحار البعيدة. أنا كمدرس جغرافيا أعتقد أنه يجب علينا زيادة عمق دفاعنا الاستراتيجي إلى 5000 كيلومتر.

وخلال عملية الوعد الصادق التي نفذت في 13 إبريل الماضي، استهدفت إيران ، قاعدة نيفاتيم، أقوى قاعدة جوية للعدو الإسرائيلي، والتي كانت تمتلك أقوى دفاع مضاد للطائرات والدفاع الصاروخي.

واستخدمت إيران في هذا الهجوم المركب مسيرات وصواريخ كروز وباليستية، وكانت مهمة المسيرات هي إلهاء دفاعات العدو فقط.
رقم : 1141316
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