"يا نصر الله ويا عيوني".. مسيرة لطلبة جامعة بيرزيت عقب عمليات حزب الله في الشمال

وخلال المسيرة، هتف المشاركون بهتافات داعمة للمقاومة في لبنان واليمن والعراق لمساندتها للمقاومة في فلسطين.



ومن بين الهتافات التي رددوها: "يا نصر الله ويا عيوني.. احرق كريات شمونة، وتحيتنا بالملايين للحشد الشعبي في العراق، ولليمن والحوثيين".



وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، قد نفّذت سلسلة عمليات في إطار دعمها لقطاع غزة، مقاومة وشعباً، وفي إطار ردّها على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى اللبنانية، وخصوصاً الاغتيال ‏الذي نفّذه الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جويا أمس، وأسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء.



وبالتوازي، تواصل المقاومة في اليمن والعراق عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي، دعماً لقطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.



وأمس، اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب تسلل وحدات إسرائيلية خاصة إلى بلدة كفردان غربي جنين، حيث خاض مجاهدو كتيبة جنين - سرايا القدس، اشتباكات قوية مع قوات الاحتلال في المنطقة.



وأسفرت المواجهات عن استشهاد 6 شبان، هم أيمن أبو فضالة، وأحمد السمودي، وصقر عابد، ومحمد مرعي، ومصطفى مرعي، وأحمد أبو عبيد، متأثرين بإصاباتهم برصاص الاحتلال خلال المواجهات.