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الأربعاء 12 حزيران 2024 ساعة 16:21

أبرز تطورات طوفان الأقصى 12-6-2024

أبرز تطورات طوفان الأقصى 12-6-2024
وفي رفح، وتحديداً في مخيم الشابورة، كبّدت المقاومة "جيش" الاحتلال خسائر، ما أجبره على استقدام تعزيزات، بينما واصلت خوض الاشتباكات العنيفة ضدّه في حي البرازيل، جنوبي شرقي المدينة، بحسب ما  أكد مراسل الميادين.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهدافها تجمّعاً لجنود الاحتلال وآلياته في محيط مسجد السلام، غربي مخيم الشابورة، بقذائف "الهاون" النظامي من عيار 60 ملم.

بدورها، أكدت كتائب شهداء الأقصى تمكّن مجاهديها من استهداف تجمّعات لآليات "جيش" الاحتلال بقذائف "الهاون"، وذلك في شرقي مدينة رفح.

وفي شمال القطاع، أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، دكّها القوات الإسرائيلية في شرقي حي الزيتون، بقذائف "الهاون".

واستهدفت سرايا القدس جنوداً إسرائيليين بعبوة أرضية مجهزة مسبقاً، قرب مسجد سعد، شرقي حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة. كما استهدفت بوابل من قذائف "الهاون" النظامي، أبراج الإرسال في موقع "ناحل عوز" الإسرائيلي، شرقي مدينة غزة.

كتائب شهداء الأقصى استهدفت أيضاً، بوابل من قذائف "الهاون" النظامي أبراج الإرسال في الموقع نفسه.

وفي محور "نتساريم"، جنوبي مدينة غزة، استهدفت سرايا القدس، برشقة صواريخ "107"، مركزاً إسرائيلياً للقيادة والسيطرة.

كتائب شهداء الأقصى استهدفت أيضاً، مقرّ قيادة "الجيش" الإسرائيلي في "نتساريم"، بصاروخين من عيار 107 ملم.

في غضون ذلك، نشرت شهداء الأقصى مشاهد عن طائرة إسرائيلية سيطرت عليها، في أثناء تنفيذها مهمات استخبارية في الأجواء الشمالية لقطاع غزة.

وفي سياق متصل أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، تنفيذها عدّة عمليات في إطار دعمها لغزة، مقاومة وشعباً، وفي إطار ردّها على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى اللبنانية، وخصوصاً الاغتيال ‏الذي نفّذه الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جويا أمس، وأسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء.

المقاومة الإسلامية وفي سلسلة بيانات، أعلنت استهداف مصنع ‌‏"بلاسان" للصناعات العسكرية المتخصصة في تدريع الآليات والمركبات وحمايتها لصالح "جيش" الاحتلال في ‏مستوطنة "سعسع".

وبيّنت المقاومة أنّ الاستهداف تمّ بالصواريخ الموجّهة، مؤكّدةً تحقيق إصابات مباشرة فيه.

وذكرت المقاومة في بيان آخر أنّها استهدفت المقرّ الاحتياطي ‏للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها في "عميعاد" بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".

كذلك، أعلنت استهداف مقر قيادة الفيلق ‏الشمالي في قاعدة "عين زيتيم" بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".

واستهدفت أيضاً مقر وحدة المراقبة ‏الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة "ميرون" بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" وقذائف ‏المدفعية.

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف عدّة مواقع للاحتلال توزّعت على "رويسة القرن" في مزارع شبعا المحتلة، و"الرمثا" و"السماقة" في تلال كفرشوبا ‏المحتلة، مؤكّدة أن الاستهدافات تمت بالأسلحة الصاروخية، محققة إصابات مباشرة فيها.

كذلك، استهدفت المقاومة "راميا" و"الراهب" وثكنة "زرعيت"، بالقذائف المدفعية.

واستهدف حزب الله التجهيزات التجسسيّة في موقع "رويسات العلم" في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة، مؤكّداً تحقيق إصابات مباشرة فيه. ‏ 

وأعلنت في بيانٍ آخر، استهدف تحركاً لجنود الاحتلال داخل موقع "المالكية"، بقذائف المدفعية، مؤكّدةً تحقيق إصابة مباشرة.
رقم : 1141334
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