الجامعة العربية: الأزمة في السودان غير مسبوقة ويجب توحيد الجهود لحلّها

وأضاف أن الصراع الحالي "راح ضحيته على الأقل 15 ألف مواطن حتى الآن، مع إسقاط متعمد لمؤسسات الدولة خاصةً في الخرطوم، وعمليات تطهير عرقي في دارفور وكردفان".



وفي كلمة له خلال افتتاح "الاجتماع التشاوري لاستعادة الاستقرار والسلم في السودان" في مقر الجامعة العربية في القاهرة، اليوم الأربعاء، قال أبو الغيط "إن الأوضاع تحتاج إلى تحليل لجذور الأزمة التي أدت إلى الشكل الحالي غير المسبوق".



وأكد أن "استمرار الحرب يعني تعجيز الدولة السودانية عن القيام بدورها".



ولفت الأمين العام للجامعة العربية إلى أنه "ليس من الحكمة أن تظل الجهود مبعثرة"، مؤكداً أن "الحاجة باتت ملحة لتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة السودانية، وذلك لدعم جهود وقف إطلاق النار وتوفير البيئة لتطبيق ما تم التوصل إليه في اتفاق جدة".



كما أكد أن "الهدف من الاجتماع هو تبادل وجهات النظر حول الكيفية التي يمكن بها تحقيق الاستقرار في السودان مع العمل، حيث إن الهدف يبقى واحداً لجميع الأطراف".