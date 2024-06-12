الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 12 حزيران 2024 ساعة 16:26

إيران تدين مجزرة "الدعم السريع" في ود النورة بالسودان

إيران تدين مجزرة "الدعم السريع" في ود النورة بالسودان
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "طهران تدين مجزرة ود النورة المروعة في السودان، وتعرب عن قلقها لاستمرار الحرب الداخلية في السودان والأوضاع المؤسفة التي يعيشها المواطنون هناك".

وأضاف أن "طهران تدعو إلى الوقف الفوري للمجازر في السودان وإعادة الهدوء والاستقرار له".

كما دعا كنعاني "المجتمع الدولي ولا سيما المنظمات الإنسانية إلى اتخاذ خطوات مؤثرة لإنهاء الأزمة الحالية في السودان".

هذا ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء عن كنعاني وصفه قتل وإصابة مئات الأبرياء، بينهم نساء وأطفال، في الهجوم على قرية ود النورة بأنه"حدث صادم".

وأعرب كنعاني عن تعاطفه "العميق مع الأسر الضحايا في الصراعات المستمرة"، وطلب من مؤسسات حقوق الإنسان "اتخاذ الإجراءات الفعالة لإنهاء الوضع الحالي في السودان وعودة السلام بسرعة إلى هذا البلد والوقف الفوري لقتل الأبرياء" .

وقتل قرابة 200 شخص وأصيب المئات من سكان قرية ود النورة في ولاية الجزيرة السودانية، إثر اقتحام قوات "الدعم السريع" المنطقة وارتكاب مجزرة فيها، قبل أيام.

وذكرت صحيفة "الأحداث" السودانية أنّ قرية ود النورة شهدت إبادة جماعية، بعد هجوم ميليشيا "الدعم السريع" عليها مرتين.

وأكّدت الصحيفة أنّ ما حدث في القرية يُعتبر "مجزرة وجريمة مكتملة الأركان" قامت بها قوات "الدعم السريع".
رقم : 1141336
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تدين مجزرة "الدعم السريع" في ود النورة بالسودان
إيران تدين مجزرة "الدعم السريع" في ود النورة بالسودان
حماس تعمّق خسائر "إسرائيل" وتعيد ترتيب أساليب المواجهة
حماس تعمّق خسائر "إسرائيل" وتعيد ترتيب أساليب المواجهة
12 حزيران 2024
حمام الدم في النصيرات... هل ينقذ نتنياهو؟
حمام الدم في النصيرات... هل ينقذ نتنياهو؟
12 حزيران 2024
السجادة الحمراء الإماراتية لحركة طالبان المتطرفة
السجادة الحمراء الإماراتية لحركة طالبان المتطرفة
12 حزيران 2024
اللواء صفوي: تم إطلاق صاروخ في كل ثانية خلال عملية الوعد الصادق
اللواء صفوي: تم إطلاق صاروخ في كل ثانية خلال عملية الوعد الصادق
12 حزيران 2024
مؤتمر "الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة": لضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات
مؤتمر "الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة": لضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات
11 حزيران 2024
حزب الله يتصدى لطائرة إسرائيلية.. ويستهدف تجمعاً للاحتلال في "نطوعا"
حزب الله يتصدى لطائرة إسرائيلية.. ويستهدف تجمعاً للاحتلال في "نطوعا"
11 حزيران 2024
غريب آبادي: جرائم كيان الاحتلال مثال على حقوق الإنسان الأميركية
غريب آبادي: جرائم كيان الاحتلال مثال على حقوق الإنسان الأميركية
11 حزيران 2024
الدفاع الجوي الإيراني يزيح الستار قريباً عن منظومة رادار وصواريخ جديدة
الدفاع الجوي الإيراني يزيح الستار قريباً عن منظومة رادار وصواريخ جديدة
11 حزيران 2024
علي باقري: جرائم الصهاينة في غزة نتيجة الأحادية بالعالم
علي باقري: جرائم الصهاينة في غزة نتيجة الأحادية بالعالم
11 حزيران 2024
السيرة الذاتية وسجلات 6 مرشحين للرئاسة الايرانية
السيرة الذاتية وسجلات 6 مرشحين للرئاسة الايرانية
10 حزيران 2024
غانتس وآيزنكوت.. "إستقالة" أم "هروب"
غانتس وآيزنكوت.. "إستقالة" أم "هروب"
10 حزيران 2024
باقري: اعتماد قرار في الوكالة الدولية لا تأثير له على إرادة إيران
باقري: اعتماد قرار في الوكالة الدولية لا تأثير له على إرادة إيران
10 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أهداف الكيان الصهيوني من اغتيال الهيئات الحكومية والناشطين الاجتماعيين في غزة
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
رسالة من طهران إلى أمريكا... انعكاس عالمي للتعاطف مع الطلاب الأمريكيين الداعمين لفلسطين
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)