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الأربعاء 12 حزيران 2024 ساعة 17:25
بيلاروسيا تُعلن جهوزية قواتها لاستخدام الأسلحة النووية
وقال في بيان لوزارة الدفاع البيلاروسية: "أظهرت التدريبات المشتركة مع روسيا أن القوات المسلحة البيلاروسية مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية الخاصة هذه".
رقم :
1141344
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