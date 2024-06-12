"الصحة العالمية": وثّقنا عشرات الوفيات نتيجة سوء التغذية في غزة.. معظمها أطفال

وقال غيبريسوس في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، إن المنظمة وثقت "32 وفاة في غزة نتيجة سوء التغذية، منها 28 حالة لأطفال دون سن الخامسة".



ولفت غيبريسيوس إلى وجود تحديات كبيرة في الضفة الغربية، وإلى توثيق المنظمة 480 اعتداءً على المنشآت والمرافق الصحية فيها منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفرت عن 16 وفاة و95 إصابة، مشيراً إلى تأثير الاستيطان الإسرائيلي على وصول الفلسطينيين للخدمات الصحية في الضفة.



وفي سياق متصل، صرّحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة الـ"يونيسف"، اليوم الأربعاء، بأنّ أكثر من 3 آلاف طفل في غزة يُعانون من سوء التغذية ومعرّضون لخطر الموت بسبب حرمانهم من تلقّي العلاج اللازم نتيجة الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب القطاع.



وقالت الـ"يونيسف" إنّ هناك "تحسّناً طفيفاً في إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزّة، بينما انخفض وصول المساعدات الإنسانية إلى الجنوب بشكلٍ كبير، الأمر الذي يُعرّض المزيد من الأطفال لخطر سوء التغذية"، مردفةً أنّ "العنف الإسرائيلي المروّع والنزوح يؤثّران على إمكانية وصول العائلات إلى مرافق وخدمات الرعاية الصحية".