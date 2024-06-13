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الخميس 13 حزيران 2024 ساعة 06:44

بن سلمان يعتذر عن المشاركة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا

بن سلمان يعتذر عن المشاركة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" فقد "بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر لدولة رئيسة مجلس وزراء الجمهورية الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني على الدعوة الكريمة التي تلقاها من دولتها للمشاركة في جلسة التواصل لقمة مجموعة السبع التي ستعقد في الجمهورية الإيطالية بتاريخ 14 يونيو 2024".

وأضافت أنه "تضمنت الرسالة اعتذاره عن عدم تمكنه من المشاركة لوجود ارتباطات تحول دون ذلك تتعلق بالإشراف على أعمال موسم الحج"، وأكد بن سلمان "عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية الصديقة، وتمنى النجاح لأعمال هذه القمة".

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "ابتداء من يوم غد الخميس، تستضيف بلدة (بورغو إينياتسيو) في مقاطعة بوليا الإيطالية قمة الدول السبع الصناعية الكبرى، في ثلاثة أيام من الجلسات سيتناول خلالها المشاركون قضايا الساعة العالمية الرئيسية".

وسيجمع هذا الحدث زعماء الدول الأعضاء السبع (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا واليابان وكندا) بالإضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية ممثلا للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات ومنظمات عالمية وإقليمية بدعوة من رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بحكم أن بلادها هي الرئيس الدوري للمجموعة.

وتركز القمة على الأزمة الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على غزة والتداعيات على حركة الملاحة في البحر الأحمر والأوضاع في فنزويلا وليبيا، وآفاق التعاون مع أإفريقيا والذكاء الاصطناعي والهجرة والأمن الاقتصادي والعلاقات مع الهند وجمهورية الصين الشعبية.

ويتضمن برنامج القمة ست جلسات عمل حول: إفريقيا، تغير المناخ والتنمية، الشرق الأوسط، أوكرانيا، ملف الهجرة، الأمن الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ونشر دبلوماسيون قائمة بالشخصيات المتوقع حضورها في التجمع الذي يستمر من 13 إلى 15 يونيو، ومن بينهم زعماء الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل والأرجنتين وتركيا والجزائر وكينيا وموريتانيا.
 
رقم : 1141415
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