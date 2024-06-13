الصفحة الرئيسية
0
الخميس 13 حزيران 2024 ساعة 08:31

وكالة الأنباء الألمانية: ألمانيا تعرقل الاتفاق على حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

وكالة الأنباء الألمانية: ألمانيا تعرقل الاتفاق على حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
وأشارت إلى "الشكوك والرغبات في إجراء تعديلات" من جانب برلين باعتبارها السبب الحاسم لعدم الاتفاق بعد على حزمة العقوبات.

ونقلت الوكالة عن المصدر الذي كان يشير إلى العديد من الحالات التي منعت فيها المجر عملية الاتفاق على فرض عقوبات ضد روسيا: "في الآونة الأخيرة، كان هناك شعور بأن ألمانيا أصبحت المجر الجديدة".

وكما تذكر الوكالة، فإن الهدف الرئيسي للعقوبات الجديدة يجب أن يكون مكافحة التحايل على العقوبات المعتمدة سابقًا، على وجه الخصوص، قدرة صناعة الدفاع الروسية على شراء التقنيات الغربية. والهدف الآخر سيكون تصدير الغاز الطبيعي المسال الروسي.

ويريد الاتحاد الأوروبي حظر استخدام الموانئ الأوروبية لإرسال السفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول ثالثة.

وقال دبلوماسيون أوروبيون للوكالة إن ألمانيا تشعر بالقلق في المقام الأول بشأن العنصر الأول من حزمة العقوبات المستقبلية. وبالتالي، تطالب برلين باستبعاد الإجراء الجديد المقترح لمحاسبة الفروع الأجنبية للشركات عن انتهاك نظام العقوبات بالكامل من العقوبات الجديدة، أو أن يقتصر تأثيره فقط على الشركات المنتجة لسلع معينة. وكتبت الوكالة أنهم في ألمانيا يخشون من أن الشركات الألمانية قد تعاني إذا لم يحدث ذلك. كما تعتبر السلطات الألمانية بعض الإجراءات مفرطة وتريد تخفيفها، مثل القيود المفروضة على استخدام نظام تبادل المعلومات المالية الروسي.
رقم : 1141436
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تدين مجزرة "الدعم السريع" في ود النورة بالسودان
إيران تدين مجزرة "الدعم السريع" في ود النورة بالسودان
حماس تعمّق خسائر "إسرائيل" وتعيد ترتيب أساليب المواجهة
حماس تعمّق خسائر "إسرائيل" وتعيد ترتيب أساليب المواجهة
12 حزيران 2024
حمام الدم في النصيرات... هل ينقذ نتنياهو؟
حمام الدم في النصيرات... هل ينقذ نتنياهو؟
12 حزيران 2024
السجادة الحمراء الإماراتية لحركة طالبان المتطرفة
السجادة الحمراء الإماراتية لحركة طالبان المتطرفة
12 حزيران 2024
اللواء صفوي: تم إطلاق صاروخ في كل ثانية خلال عملية الوعد الصادق
اللواء صفوي: تم إطلاق صاروخ في كل ثانية خلال عملية الوعد الصادق
12 حزيران 2024
مؤتمر "الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة": لضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات
مؤتمر "الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة": لضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات
11 حزيران 2024
حزب الله يتصدى لطائرة إسرائيلية.. ويستهدف تجمعاً للاحتلال في "نطوعا"
حزب الله يتصدى لطائرة إسرائيلية.. ويستهدف تجمعاً للاحتلال في "نطوعا"
11 حزيران 2024
غريب آبادي: جرائم كيان الاحتلال مثال على حقوق الإنسان الأميركية
غريب آبادي: جرائم كيان الاحتلال مثال على حقوق الإنسان الأميركية
11 حزيران 2024
الدفاع الجوي الإيراني يزيح الستار قريباً عن منظومة رادار وصواريخ جديدة
الدفاع الجوي الإيراني يزيح الستار قريباً عن منظومة رادار وصواريخ جديدة
11 حزيران 2024
علي باقري: جرائم الصهاينة في غزة نتيجة الأحادية بالعالم
علي باقري: جرائم الصهاينة في غزة نتيجة الأحادية بالعالم
11 حزيران 2024
السيرة الذاتية وسجلات 6 مرشحين للرئاسة الايرانية
السيرة الذاتية وسجلات 6 مرشحين للرئاسة الايرانية
10 حزيران 2024
غانتس وآيزنكوت.. "إستقالة" أم "هروب"
غانتس وآيزنكوت.. "إستقالة" أم "هروب"
10 حزيران 2024
باقري: اعتماد قرار في الوكالة الدولية لا تأثير له على إرادة إيران
باقري: اعتماد قرار في الوكالة الدولية لا تأثير له على إرادة إيران
10 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أهداف الكيان الصهيوني من اغتيال الهيئات الحكومية والناشطين الاجتماعيين في غزة
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
رسالة من طهران إلى أمريكا... انعكاس عالمي للتعاطف مع الطلاب الأمريكيين الداعمين لفلسطين
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)