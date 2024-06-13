"الأونروا": أكثر من 330 ألف طن من النفايات تراكمت في جميع مناطق غزة ما يشكل مخاطر بيئية وصحية

وذكرت "الأونروا"، أن "أكثر من 330 ألف طن من النفايات تراكمت في جميع مناطق قطاع غزة ما يشكل مخاطر بيئية وصحية كارثية".



وتتراكم النفايات في محيط مراكز الإيواء قرب تجمع المدارس والمستشفيات في غزة، ويعود ذلك إلى الظروف الأمنية الصعبة والاستهداف الإسرائيلي لكل جسم متحرك في القطاع، بالإضافة إلى نفاد الوقود اللازم لتحريك مركبات وشاحنات الجمع والترحيل، وتدميرها في القصف الإسرائيلي على المدينة.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".