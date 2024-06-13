الاحتلال يعتدي على طاقم طبي في جنين

ونقل المركز الفلسطيني للاعلام عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ان قوات الاحتلال اعتدت على طاقم الإسعاف أثناء محاولته الوصول إلى إصابة بمنطقة الجبريات في جنين.



وفي وقت سابق من صباح اليوم، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي، صوب شاب، عقب اقتحام مدينة جنين، خلال مواجهات عنيفة اندلعت في حي الجابريات؛ الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي.



وتقوم جرافات عسكرية صهيونية بأعمال تجريف واسعة للبنية التحتية وممتلكات المواطنين في شارعي الناصرة وحيفا، ومحيط مدرسة الوكالة في مخيم جنين، وأحياء الجابريات والزهراء، ودوار الجلبوني، وواد برقين.



