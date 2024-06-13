المرصد الأورومتوسطي يكشف حيثيات مجزرة ارتكبها الاحتلال في جباليا

وقال المرصد في بيان اليوم: “إن التحقيق أظهر أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا تمت بقنابل ذات قدرة تدميرية هائلة أمريكية الصنع”، مشيراً إلى أن عدة غارات جوية “إسرائيلية” قصفت التجمع الذي كان يتضمن مباني سكنية تؤوي مئات النازحين، ما تسبب باستشهاد نحو 120 فلسطينياً معظمهم من عائلة واحدة.



وأضاف: “إن القصف أدى في غضون ثوان إلى تسويه مبانٍ بالأرض وتعرض مبانٍ أخرى لدمار كبير وحفر كبيرة في الأرض شوهد منها ثلاث على الأقل، يصل عمقها إلى نحو 2.5 متر، فيما يتراوح قُطر بعضها حوالي10 أمتار”.



وأكد المرصد أن هذه المجزرة تمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان ارتكبها جيش الاحتلال ضد مدنيين في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في إصدار مذكرات إلقاء القبض ومساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال عن جرائمهم ضد الفلسطينيين.