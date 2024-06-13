سياسي سلوفاكي: الغرب يدعم جرائم الكيان الإسرائيلي ويمده بالأسلحة ويفرض العقوبات على الدول ذات النهج المستقل

وأضح بومايديك في منشور على حسابه الإلكتروني أن “الكيان الإسرائيلي الذي قتل أكثر من 35 ألف فلسطيني ودمر غزة ويقوم الآن بتجويع سكانها لا يتم فرض العقوبات عليه، وإنما دعمه وإرسال المزيد من الأسلحة إليه في حين يتم فرض عقوبات على الدول التي تدافع عن سيادتها”.



وأكد بومايديك أن الكيان الإسرائيلي يستهزئ بالعالم كله منذ عشرات السنين ولايحترم أي قرارات للأمم المتحدة، ويقوم بقتل السكان المدنيين والاعتداء على الدول المجاورة، ورغم ذلك يغمض الغرب عيونه عن ممارساته، ويسارع في الوقت نفسه الى فرض العقوبات على مختلف الدول الوطنية ذات النهج الاستقلالي.. هذه الممارسة الغربية تدعو إلى الاشمئزاز.